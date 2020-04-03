Трамп задействовал закон военного времени для производства аппаратов ИВЛ

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп распорядился задействовать закон о производстве в военное время. Такие меры были приняты, чтобы обеспечить производство аппаратов искусственной вентиляции легких достаточным количеством ресурсов.

Аппараты подобного рода используются для поддержания жизни пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции. О решении президента страны сообщил Белый дом.

Согласно меморандуму Трампа, министры здравоохранения и внутренней безопасности обязаны обратиться к полному кругу своих полномочий, чтобы наладить поставки материалов производителям так необходимого стране медицинского оборудования.

«Сегодняшнее распоряжение спасет жизни людей, убрав препятствия в цепочке поставок, которые угрожают стремительному производству аппаратов ИВЛ», - сказано в заявлении, распространенном президентом США.

Данный закон, к которому прибегло правительство страны, дает полномочия министрам на обязательной основе привлекать частные организации для выполнения заказов в интересах национальной обороны. Помимо этого, закон дает право самому Трампу обращаться к определенным стимулам, таким как кредиты, чтобы активизировать необходимое производства.

Ранее в невоенных целях данный закон применялся в США во времена восстановления после стихийных бедствий, ураганов и отключений электроснабжения.

Накануне в Министерстве иностранных дел России заявили, что будут продолжать сотрудничать с США, находящимся в очень тяжелом эпидемиологическом положении, в борьбе с COVID-19.