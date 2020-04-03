Путин предупредил о риске дефицита нефти

Из-за ситуации на рынке нефти возможно столкнуться с ситуацией дефицита черного золота, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, спрос будет расти и восстанавливаться, но отрасль все равно столкнется с определенными проблемами.

«Глобальная нефтяная отрасль, столкнувшись сегодня с такими системными проблемами, в дальнейшем, когда спрос будет расти, а это произойдет неизбежно, может столкнуться с острым дефицитом нефти», - сказал глава РФ в ходе совещания по ситуации на глобальных энергорынках.

Впоследствии рынок столкнется и «со всеми отрицательными последствиями для мировой экономики, потому что и цены могут подлететь в этот момент».

В свою очередь министр энергетики Александр Новак отметил, что сокращение добычи нефти на 10 миллионов баррелей необходимо на ближайшие несколько месяцев с последующим наращиванием. Однако в этом процессе важно, чтобы в совместных усилиях участвовали все крупнейшие производители, в том числе США, России и Саудовская Аравия. Именно она, по мнению президента, виновата в обвале цен на нефть.