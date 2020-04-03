Путин подписал закон о кредитных каникулах для малого и среднего бизнеса

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому индивидуальные предприниматели и представители малого и среднего бизнеса получают право на кредитные каникулы - другими словами - отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам на пол года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новому закону, заемщик может попросить отсрочку в уплате потребительского или ипотечного кредита сроком до шести месяцев, в случае, если его доход за предыдущий месяц стал ниже по сравнению со среднемесячными доходами за минувший год на 30 % и более. Документы, подтверждающие снижение доходов, должны быть взяты официально в банке. На предоставление данных бумаг у выплачивающего кредит гражданина РФ есть 90 дней с момент обращения.

Поддержать бизнес власти решили в связи с распространением коронавируса, из-за чего доход организаций снизился более чем на 30%.

В течение каникул не допускается начисление неустойки (штрафа, пени), предъявление требования о досрочном исполнении обязательств, обращение взыскания на предмет залога или предмет ипотеки, обращение с требованием к поручителю. Причем в этот период заемщик вправе в любой момент времени досрочно погасить кредит.