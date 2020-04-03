Путин назвал причину обвала цен на нефть

Одной из причин обвала цен на нефть является выход Эр-Рияда из сделки ОПЕК+, заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на энергетических рынках..

«Увеличение ими добычи, объявление о готовности предоставить скидки на нефть», - продолжил глава РФ.

Также российский лидер сказал, что снижение добычи нефти произошло еще из-за коронавируса.

Саудовская Аравия начала «ценовую войну» после срыва сделки ОПЕК+. Крупнейший в мире экспортер нефти с апреля планирует увеличить добычу нефти, превысив 10 миллионов баррелей в день, а если потребуется, то до рекордных 12. 8 марта Эр-Рияд сократил цены, по которым он продает нефть на внешние рынки, предлагая беспрецедентные скидки в Европе, на Дальнем Востоке и в США, чтобы побудить нефтеперерабатывающие компании покупать саудовскую нефть за счет других поставщиков.