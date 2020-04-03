Путин заявил о готовности договориться с США в рамках ОПЕК+

Путин заявил о готовности к договоренностям в рамках ОПЕК+ и конкретно с США. Он добавил, что справедливых договоренностей по балансированию рынка можно добиться только учитывая интересы всех партнеров. Также он попросил главу Минэнерго Александра Новака стремиться к выработке решения с учетом интересов всех участников рынка по нефти.

Ранее страны альянса ОПЕК+ не смогли прийти к компромиссу относительно изменения интенсивности добычи нефти и объявили о прекращении действия прошлых договоренностей. В итоге с 1 апреля участники сделки ОПЕК+ не будут иметь каких-либо обязательств друг перед другом. Данное событие вкупе с влиянием проблемы распространения нового коронавируса привели к обвалу цен на нефть на мировом рынке. С начала года цены обрушились более чем в два раза.