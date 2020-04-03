«Речь может идти о сокращении добычи на 10 млн баррелей»: Путин о рынке нефти

Президент России Владимир Путин провел совещание по ситуации на энергетических рынках. Речь шла о нефтяных ценах и будущем российской экономики.

Как отметил президент, речь может идти о сокращении добычи на десять миллионов баррелей в сутки. Возможное сокращение добычи необходимо будет отсчитывать от докризисного уровня, то есть от уровня первого квартала.

Министр энергетики Александр Новак, в свою очередь, отметил, что подобное сокращение необходимо на ближайшие несколько месяцев с последующим наращиванием. Однако в этом процессе важно, чтобы в совместных усилиях участвовали все крупнейшие производители, в том числе США, России и Саудовская Аравия.

«Хочу подчеркнуть: Россия считает необходимым объединить усилия. Мы не были, как я уже только что сказал, инициаторами разрыва сделки ОПЕК+. И мы готовы к договоренностям с партнерами и в рамках этого механизма – ОПЕК+, и готовы к взаимодействию с Соединенными Штатами Америки по этому вопросу», - отметил президент РФ.

После развала сделки ОПЕК+ в начале марта произошел обвал нефтяных котировок. Сильнее всего нефть марки Brent дешевела 29 марта - до 21,65 доллара за баррель. На 13:17 по московскому времени стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent составляет 32,7 доллара за баррель.