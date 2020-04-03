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Путин подписал закон об онлайн-продаже рецептурных лекарств на время ЧС

Ирина Егорова
19:41 03.04.2020
Теперь лекарства можно купить дистанционно и заказать доставку на дом.
Путин подписал закон об онлайн-продаже рецептурных лекарств на время ЧС
© Фото: ALEXEY BYCHKOV Global Look Press

Президент России подписал закон об онлайн-продаже лекарств, в том числе рецептурных препаратов на время ЧС и эпидемий. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Решение необходимо в условиях самоизоляции, так как раньше препараты можно было только забронировать с возможностью забрать заказанные лекарства в ближайшей аптеке.

Это позволит людям с хроническими заболеваниями, пенсионерам получить необходимые лекарства, не покидая дом. Правительство получило право вводить онлайн-торговлю рецептурными препаратами до 31 декабря текущего года.

«Это решение особенно важно сейчас, когда мир столкнулся с эпидемией коронавирусной инфекции. Необходимо обеспечить людям возможность без лишних походов в аптеку купить нужные безрецептурные препараты. А также защитить их от недобросовестных продавцов, искусственно создающих ажиотажный спрос», - отмечал Вячеслав Володин. 

Ранее закон отдавался на доработку, так как планировалось определить список препаратов по рецепту.

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