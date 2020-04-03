Патриарх Кирилл объехал Москву с иконой: видео

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил объезд по Москве с молитвой об избавлении от «морового поветрия» - коронавируса COVID-19. Кортеж проехал по улицам города и МКАД.

Уточняется, что в автомобиле, в котором ехал патриарх, находилась икона Богоматери «Умиление», которую верующие считают чудотворной. Ее доставили из монастыря преподобного Серафима Саровского, перед которой молился сам святой.

Икону забрали из крестового Владимирского храма Патриаршей резиденции, расположенной в Чистом переулке. После объезда ее доставят в Богоявленский (Елоховский) собор, где патриарх проведет утреню праздника Похвалы Пресвятой Богородицы.

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По данным на 3 апреля, количество зараженных коронавирусом в мире превысило миллион человек. С начала распространения инфекции в России число заболевших составляет 4149 в 78 субъектах. 34 человека умерли.