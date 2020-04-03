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ВОЗ: пик эпидемии коронавируса в РФ еще не пройден

Валентина Пескова
19:06 03.04.2020
По данным Всемирной организации здравоохранения, эпидемия за три недели в РФ развивается очень медленно, по сравнению с другими странами.
ВОЗ: пик эпидемии коронавируса в РФ еще не пройден
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Выступая 2 апреля с обращения к гражданам Российской Федерации, президент Владимир Путин отметил, что эпидемия коронавируса в РФ еще не достигла своего пика. Эти данные сегодня подтвердила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

По словам специалиста Всемирной Организации здравоохранения, эпидемиологическая линия COVID-19 за три недели в России развивается более медленно, чем в других странах мира.

«Не будем говорить о европейских странах или о каком-то другом сценарии, потому что мы видим, что эпидемия развивается в разных странах по-разному. Но она менее остро росла в России», - сказала Вуйнович.

По словам представителя ВОЗ, понять, что пик пройден, можно будет, когда «мы увидим, что число случаев будет постоянным некоторое время, а потом начнет снижаться».

Напомним, российская компания «ДНК-Технология» с сегодняшнего дня начала выпуск новых тест-систем для определения наличия инфекции коронавируса у человека. Разработка тест-системы выполнялась по контракту с Минпромторгом РФ, для чего было выделено 45 миллионов рублей.

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