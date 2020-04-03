Российские Ил-76 на пути в Белград сопровождают МиГ-29 Сербии
Всего Республика Сербия ожидает прилета 11 самолетов ВКС РФ.
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Прибывающие в Сербию российские самолеты Ил-76 ВКС России с российскими военными специалистами и техникой для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в воздушном пространстве страны сопровождают истребители МиГ-29 ВВС и войск ПВО республики.
В Республику Сербия самолеты Ил-76 ВКС России доставят 87 военнослужащих, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск РХБЗ, специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники.