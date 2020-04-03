Только по одному: в Москве ограничили поездки на машине

Ездить на автомобиле в Москве разрешается только по одному, заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Если в автомобиле едет один, он не может посадить второго, третьего, четвертого - это будет нарушение 1,5 метра, и, конечно, они будут оштрафованы», - рассказал Шапошников.

Исключением является только совместная изоляция - если семья проживает вместе - передвигаться они могут на одном автомобиле, но в этом случае с собой необходимо иметь паспорта, сказал Шапошников в эфире программы «Время покажет» на Первом канале

В Москве накануне была установлена ответственность за несоблюдение режима повышенной готовности. Согласно указу мэра города Сергея Собянина нарушители будут наказываться штрафом до четырех тысяч рублей, а в случае повторения - до пяти.

Также московские власти предписали сотрудникам автоинспекции задерживать машины у тех, кто на них нарушил самоизоляцию.

Для выявления нарушителей режима будут использоваться городские камеры видеонаблюдения и данные геолокации.

Режим самоизоляции был продлен Владимиром Путиным до мая в связи с недопущением развития эпидемии в стране.

Он подразумевает под собой нахождение на домашнем карантине всех без граждан, независимо от возраста. Исключений всего несколько: если срочно нужно в больницу, на работу, если вас не перевели на удаленку . Можно сходить в близлежащий магазин, выбросить мусор и выгулять собаку - на расстоянии 100 метров от дома. Если выйти из дома все-таки пришлось, необходимо соблюдать социальную дистанцию. В указе, подписанном мэром Москвы Сергеем Собяниным, она тоже прописана - 1,5 метра.

Общее число заболевших COVID-19 в России достигло 4149 в 78 субъектах, 34 человека умерли.