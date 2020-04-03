В Сербию вылетел шестой Ил-76 ВКС РФ

Шестой Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России вылетел с аэродрома Чкаловский в Республику Сербия для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Самолеты Ил-76 ВКС России осуществляют доставку российских военных специалистов, техники и имущества на аэродром Батайница, расположенный в 20 километрах северо-западнее Белграда.