Пятый Ил-76 вылетел в Сербию
Всего Республика Сербия ожидает прилета 11 самолетов ВКС РФ.
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Пятый самолет Ил-76 ВКС России со специалистами Минобороны России на борту вылетел с аэродрома Чкаловский в Республику Сербия.
Самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России доставляют российских военных специалистов, технику и имущество, необходимые для оказания помощи по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на аэродром Батайница, расположенный в 20 километрах северо-западнее Белграда.