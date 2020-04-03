Собянин выступил против прямых выплат россиянам за нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин высказался против раздачи бюджетных денег на руки россиянам, которые оказались без средств к существованию в период вынужденной самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

По мнению градоначальника, оказание подобной финансовой помощи неподъемно для многих регионов.

«Дискуссия идет о том, что надо немедленно всем выплатить из бюджета. Это тоже неправильно. Бюджеты треснут», — сказал Собянин в интервью Первому каналу.

Он пояснил, что в этом случае будет трудно обеспечить даже систему здравоохранения.

Что касается бизнеса, то мэр призвал предпринимателей проявить свою социальную позицию.

«Мы же не говорим о том, что на полгода надо распустить по отпускам», — сказал Собянин.

Он подчеркнул, что речь идет об одном месяце и подчеркнул, что у большинства предприятий хватит ресурсов, чтобы обеспечить своих сотрудников в нерабочие дни.

При этом градоначальник отметил, что необходимо поддержать те виды бизнеса, где больше всего людей прекратили ходить на работу. Это, в основном, торговля, услуги и гостиничный бизнес.

Накануне президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам в связи с распространением коронавируса. В частности, он сообщил о подписании указа, согласно которому нерабочие дни продлеваются до 30 апреля.

По данным на 3 апреля в России общее число заболевших достигло 4149 человек. Из них 2923 — в Москве. Выздоровел 281 человек, умерли — 34.