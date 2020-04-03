Четвертый самолет ВКС РФ с гумпомощью приземлился в Сербии

Четвертый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с российскими военными специалистами и оборудованием для эпидемиологической диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий прибыл на аэродром Батайница.

После уточнения и согласования с сербской стороной районов применения бригады военных медиков и специалистов-вирусологов, Минобороны России приступят к выполнению задач по оказанию помощи Республике Сербия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Для переброски личного состава и техники планируется выполнить 11 рейсов военно-транспортной авиации ВКС России, которые доставят в Республику Сербия 87 военнослужащих, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск РХБЗ, специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники.