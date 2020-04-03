СМИ: у 22-летней дочери Охлобыстина обнаружен коронавирус
Как сообщает РИА Новости, старшая дочь актера сдала анализ на наличие инфекции и получила положительный результат.
© Фото: Сергей Пятаков, РИА Новости
Старшая дочь актера и режиссера Ивана Охлобыстина Анфиса заразилась коронавирусом.
По данным РИА Новости, 22-летняя девушка прошла обследование и сдала анализы на наличие COVID-19. Их результат оказался положительным.
В настоящее время она находится в изоляции дома, так как не попадает в группу риска.
Комментариев от Ивана Охлобыстина по поводу подтверждения коронавируса у его дочери пока не было.