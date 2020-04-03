СМИ: у 22-летней дочери Охлобыстина обнаружен коронавирус

Старшая дочь актера и режиссера Ивана Охлобыстина Анфиса заразилась коронавирусом.

По данным РИА Новости, 22-летняя девушка прошла обследование и сдала анализы на наличие COVID-19. Их результат оказался положительным.

В настоящее время она находится в изоляции дома, так как не попадает в группу риска.

Комментариев от Ивана Охлобыстина по поводу подтверждения коронавируса у его дочери пока не было.