Назван лучший способ борьбы с коронавирусом

Лучшим способом борьбы с коронавирусом является самоизоляция, считает врач-пульмонолог, заведующий сомнологическим кабинетом Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Александр Пальман.

По его мнению, лучше карантинных мероприятий человечество пока ничего не придумало. Сейчас единственный способ не заразиться – оставаться дома. Кроме того, самоизоляция –отличный способ предотвратить массовую катастрофу.

«К сожалению, сейчас лекарств от коронавируса, которые могли бы предотвратить или однозначно эффективно лечить, нет. В таком случае, ничего лучше карантинных мероприятий человечество не придумало», — рассказал Пальман в эфире канала «Россия 24».

Накануне президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам в связи с распространением коронавируса. В частности, он сообщил о подписании указа, согласно которому нерабочие дни продлеваются до 30 апреля.

По данным на 3 апреля в России общее число заболевших достигло 4149 человек. Из них 2923 — в Москве. Выздоровел 281 человек, умерли — 34.