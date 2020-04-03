На сайте Музея Победы открыли онлайн-памятник маршалу Коневу

В ответ на снос монумента маршалу Коневу в Праге, Музей Победы 3 апреля разместил на своем сайте онлайн-выставку памяти солдатского маршала.



Около 150 фотографий, а также редкие документы расскажут о жизненном пути Ивана Конева. Виртуальные посетители узнают о первых шагах на службе Родине выходца из крестьянской семьи, о проявленном в годы Великой Отечественной полководческом таланте, о послевоенных буднях.

Выставка раскроет многогранный характер деятельности крупнейшего военачальника, выдающегося государственного и общественного деятеля, талантливого публициста.

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Памятник Коневу был установлен в Праге по инициативе городских властей в конце 1970-х – начале 1980-х годов на средства жителей в благодарность за то, что полководец сохранил здания чешской столицы, приказав не применять тяжелую артиллерию во время штурма.



Подразделения 1-го Украинского фронта, которые возглавлял Иван Конев, вошли в историю также как освободители узников нацистских «лагерей смерти» Освенцима и Терезина.