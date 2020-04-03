СК РФ опубликовал видеокадры задержания вице-губернатора Кировской области

Заместитель главы Кировской области, вице-губернатор Андрей Плитко задержан сотрудниками СК РФ. Момент задержания Следственный комитет опубликовал на своем сайте.

На кадрах зафиксированы денежные средства, которые заместитель губернатора Игоря Васильева, по версии следствия, получил от регионального министра лесного хозяйства Алексея Шургина. Он также ранее был задержан сотрудниками ФСБ.

«3 апреля в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых СК при взаимодействии с УФСБ России по Кировской области, при получении от регионального министра лесного хозяйства Алексея Шургина части взятки в размере 3,4 миллионов рублей Андрей Плитко был задержан», - говорится в сообщении.

В настоящее время в отношении Плитко возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 (получение взятки в особо крупном размере).

По данным СК, осенью 2018 года вице-губернатор создал ОПГ, которая вымогала взятки от индивидуальных бизнесменов и юридических лиц Кировской области. В обмен на взятки владельцы ИП получали право заключать договора с госпредприятием «Кировгослехоз» на куплю-продажу древесины.