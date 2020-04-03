Век учись: повлияет ли коронавирус на продление учебы в школах летом

Министерство просвещения России сделает все возможное, чтобы завершить учебный год в установленные сроки, но все же пандемия коронавируса может внести свои коррективы, заявил замминистра просвещения Дмитрий Глушко во время онлайн-марафона «Домашний час».

Он сообщил, что в министерстве постараются сделать так, чтобы школьникам не пришлось доучиваться летом или начинать следующий учебный год раньше положенного.

Глушко также подчеркнул, что ученикам девятых и одиннадцатых классов не стоит беспокоиться о том, что они могут остаться на второй год. Выступление было опубликовано в социальной сети «ВКонтакте».

27 марта Минпросвещения приняло решение перенести основные сроки Единого государственного экзамена. В этом году сдача ЕГЭ начнется в июне.