«Рука помощи»: как российские специалисты сражаются с вирусом в Италии

Российские военные специалисты провели полную дезинфекцию и санитарную обработку в трех пансионатах для пожилых людей в населенных пунктах Каприате-Сан-Джервазино и Альменко-Сан-Сильвитера, Вальбрембо. Были обработаны все внутренние помещения и прилегающая территория.

«Стабилизировать ситуацию удалось после прибытия русских», - заявил директор пансионата Луиджи Дзанотти.

Врачи рассказали руководству и медицинскому персоналу пансионата как поддержать режим и порекомендовали меры по недопущению распространения инфекции.

«Ваш приезд - это протягивание руки помощи. Очистка помещений нам неободимы для обеспечения нераспространения коронавируса», - оценил действия российских военных координатор Пьетро Дзито.

Всего российскими военными врачами эпидемиологами и специалистами войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными специалистами проведена полная санитарная обработка и дезинфекция 20 пансионатов для пожилых людей в городах Ломбардии.

23 марта Россия доставила в Италию около 100 вирусологов и эпидемиологов, мобильные комплексы для диагностики и проведения дезинфекций, которые помогут в борьбе с распространением коронавируса.