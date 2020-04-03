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СМИ: Россия приостанавливает все международные рейсы

Ирина Егорова
17:06 03.04.2020
За границей остается более 30 тысяч наших соотечественников.
СМИ: Россия приостанавливает все международные рейсы
© Фото: Андрей Станавов, РИА Новости

Россия с полуночи четвертого апреля полностью останавливает все международные авиарейсы, передает «Коммерсантъ». По информации издания, за границей до сих пор остается более 30 тысяч граждан РФ, которые не могут вернуться на Родину из-за закрытия границ.

Росавиация составляла график прилета чартерных рейсов, организуемых для возврата россиян из-за границы до 5 апреля. Рейсы из Перу, Германии, Таиланда, Японии, США и других стран должны были выполнять авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Аврора», «Сибирь», «Уральские авиалинии», Azur.

«Был готов график предложений по вывозу сограждан до 7 апреля, составлены списки людей. Больше ничего из этого не актуально», - передает «Ъ».

Например, один из рейсов из Москвы в Нью-Йорк сегодня уже не вылетел по причине, что россиян, которые должны были вернуться этим рейсом обратно, решено было не впускать в страну.

Из-за ситуации с коронавирусом Россия 23 марта приостановила международное сообщение со всеми странами. Исключение составляли только полеты для вывоза граждан, по всей вероятности, сейчас не будет и их. Аналогичные меры были введены и другими странами на фоне пандемии COVID-19. l Предполагается, что убытки российских авиакомпаний в случае приостановки полетов до конца года могут превысить 100 миллиардов рублей.

По данным на 3 апреля, количество зараженных коронавирусом в мире превысило миллион человек. С начала распространения инфекции в России число заболевших составляет 4149 в 78 субъектах. 34 человека умерли.

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