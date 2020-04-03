Мишустин утвердил правила поведения при ЧС

Россиянам запрещается распространять заведомо недостоверную информацию об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации, говорится в постановлении премьер-министр России Михаила Мишустина. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 3 апреля.

В соответствии с постановлением, при получении инструкций от должностных лиц через СМИ и операторов связи, граждане должны эвакуироваться из зоны чрезвычайной ситуации. Если у гражданина есть документ, разрешающий находиться в зоне эвакуации — такой документ должен быть при себе.

Обнаружив пострадавшего, граждане обязаны вызвать бригаду медиков и оказать первую помощь пострадавшему до ее прибытия, если отсутствует угроза собственной жизни и здоровью.

Предприятия должны будут приостановить свою деятельность и обеспечить эвакуацию работников.

Порядок действий при возникновении угрозы ЧС также будет передаваться по телевидению, радио и СМС.

3 апреля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице не стали вводить жесткий пропускной режим, потому что граждане ведут себя корректно и выполняют рекомендации.

По данным на 3 апреля в России общее число заболевших достигло 4149 человек. Из них 2923 — в Москве. Выздоровел 281 человек, умерли — 34.