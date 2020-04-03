В России начался выпуск новых тестов на коронавирус

Российская компания «ДНК-Технология» с сегодняшнего дня начала выпуском новых тест-систем для определения наличия инфекции коронавируса у человека. Начав производство с 200-400 наборов, впоследствии их количество будет увеличено до 1000 штук. Разработка тест-системы выполнялась по контракту с Минпромторгом РФ, для чего было выделено 45 миллионов рублей.

«Каждый набор рассчитан на 96 тестов, таким образом, при наличии 1000 наборов возможно будет осуществлять около 100 000 исследований», - указано в пресс-релизе компании.

Отмечается, что тест-система изготовлена в соответствии с требованиями ВОЗ и Минздрава РФ к диагностике COVID-19 и позволяет выявлять до 10 копий вируса в пробирке.

Компания «ДНК-Технология» существует с 1993 года, объединив усилия ведущих сотрудников Института физики высоких энергий и Института иммунологии. Она выпускает приборы и наборы реагентов для исследований на базе полимерной цепной реакции (ПЦР).