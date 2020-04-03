Премьер-министр Сербии лично встретил прибывших из РФ специалистов

Первый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ с российскими военными специалистами на борту приземлился на территории Республики Сербия для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.

Передовой отряд российских военных специалистов встретила высокопоставленная делегация во главе с премьер-министром Республики Сербия Аной Брнабич. В составе встречающей делегации - министр обороны Республики Александр Вулин, начальник генерального штаба страны Милан Мойсилович, а также заместитель министра обороны Сербии Милан Ранкович. Встреча прошла на аэродроме Батайница в 20 километрах северо-западнее Белграда.

Ранее в Республику Сербия вылетели четыре самолета Ил-76 ВКС России Для переброски личного состава и техники планируется выполнить 11 самолето-рейсов военно-транспортной авиации ВКС России, которые доставят в Республику Сербия 87 военнослужащих, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск РХБЗ, специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники.