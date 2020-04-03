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Посольство РФ в Чехии возмущено сносом памятника маршалу Коневу

Ирина Егорова
16:17 03.04.2020
На памятнике маршалу Ивану Коневу вандалы неоднократно оставляли надписи аэрозольной краской. Сегодня монумент сняли памятник с постамента строительным краном.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В посольстве России в Чехии отреагировали на снос памятника маршалу Коневу, под командованием которого Прага была освобождена от нацистов.

«Произошедшее вызывает глубокое возмущение. Выражаем решительный протест против вандальских действий отвязанных муниципальных руководителей. Расцениваем случившееся как недружественный шаг, прямо противоречащий Договору о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и Чешской Республикой 1993 года», - прокомментировал пресс-секретарь российского посольства  в Чехии Николай Брякин.

Он уточнил, что речь идет о нарушении чешской стороной обязательств, вытекающих из положений статей 18 и 21 договора, в соответствии с которыми Чехия должна обеспечивать охрану памятников истории и культуры на своей территории, а также сохранение российских воинских памятников и уход за ними.

Также в посольстве обратили внимание на особый цинизм расправы над памятником в канун 75-летия Победы над нацизмом.

«Не оставляет сомнений провокационность действий борца с памятником, старосты Праги-6 О.Коларжа. Это подтверждает и его комментарий в соцсетях, в котором он глумится над памятью освободителя в т.ч. Праги, Освенцима и Терезина», - отметили в посольстве.

Дякин заявил, что инициаторы войны с памятниками добиваются ухудшения российко-чешских отношений. В связи с провокационными действиями Министерству иностранных дел Чешской республики был выражен протест.

Третьего апреля по решению местных властей был демонтирован маршалу Коневу, располагавшийся на Площади Интербригады с 1980 года. Ранее его неоднократно раскрашивали вандалы и оставляли на монументе записи: «Нет кровавому маршалу! Не забудем!».

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