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Путин назвал нецелесообразным закрытие предприятий на всей территории страны

Анна Жукова
16:58 03.04.2020
Он отметил, что ситуация везде разная, поэтому общих указаний быть не может.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин считает, что закрывать предприятия и учреждения по всей территории страны — нецелесообразно. Об этом он заявил в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности в режиме видеоконференции.

«Ясно, что ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения, единообразно, под одну гребенку всех причесывать на всей территории страны – нецелесообразно», — сказал глава государства.

В качестве примера он привел в Республику Алтай, где пока не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Он отметил, что по стране много подобных случаев. Ситуация везде разная, поэтому общих директивных указаний, которые подрывают экономическую деятельность, давать не следует.

Путин подчеркнул, что на сегодняшний день взаимодействие между различными уровнями управления является одной из ключевых задач.
По данным на 3 апреля в России общее число заболевших достигло 4149 человек. Выздоровел 281 человек, умерли — 34.

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