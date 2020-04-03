В Минэнерго прокомментировали возможное падение цен на бензин

Министерство энергетики РФ не ожидает снижения цен на бензин в России из-за действующей налоговой системы. Об этом заявил глава ведомства Александр Новак.

Он отметил, что основная задача сейчас - сохранить уровень цен не выше уровня инфляции.

«Если брать год к году, то на автобензины цена выше, чем в прошлом году всего на 2%, а на дизельное топливо - на 1,4%, что также ниже инфляции», - отметил он в интервью «России-24».

Новак подчеркнул, что Минэнерго строго следит за тем, чтобы автозаправки были обеспечены нефтепродуктами, а также за введением удаленных расчетов.

Ранее в ФАС заявили, что предпосылок для роста цен на бензин и дизельное топливо в России в настоящее время нет. Данная информация касается как оптового, так и розничного сегмента.