«Для нас это многое значит»: премьер Сербии поблагодарила РФ за помощь

На встрече российских военных специалистов на аэродроме Батайница премьер-министр Республика Сербия Ана Брнабич поблагодарила Россию за оказание помощи Сербии в борьбе с коронавирусом.

«Нам очень нужна эта помощь. Она прибыла в самый тяжелый момент борьбы с COVID-19, в день когда мы начали пятую неделю борьбы с инфекцией. Тот факт что вы приехали так быстро и откликнулись на призыв президента Вучича – для нас это многое значит», - отметила она.

Брнабич передала всем россиянам большое спасибо обеспечение Сербии медицинским имуществом, медицинскими работниками и специалистами.

«Теперь у нас есть все для борьбы с вирусом», - подчеркнула премьер.

Ранее в Республику Сербия вылетели четыре самолета Ил-76 ВКС России Для переброски личного состава и техники планируется выполнить 11 самолето-рейсов военно-транспортной авиации ВКС России, которые доставят в Республику Сербия 87 военнослужащих, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск РХБЗ, специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники.