Второй самолет Ил-76 ВКС РФ с вирусологами на борту приземлился в Сербии

Второй самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ с российскими военными специалистами на борту приземлился на территории Республики Сербия для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.

В Республику Сербия самолеты Ил-76 ВКС России доставят в Республику Сербия 87 военнослужащих, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск РХБЗ, специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники.