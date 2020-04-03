Зараженные «невидимки»: эксперт назвал наибольшую опасность в распространении COVID-19

Наибольшую опасность для распространения коронавируса представляют люди, которые переносят COVID-19 без каких-либо клинических проявлений, так называемые «бессимптомники». Так как система их не замечает и не изолирует они продолжают заражать людей, из-за чего происходит бурное распространение вируса. Об этом рассказал заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

«До сих пор нет точных данных по числу бессимптомников — людей, которые заражаются и не болеют. По разным источникам, их от 10 до 50%, и они могут распространять вирус», - отметил Нетесов.

Единственной мерой является тотальный контроль над всеми контактами больного, считает эксперт. Таким образом, статистика заболеваемости еще выше, к числу больных можно прибавить еще половину.

«В Европе сейчас уже начали говорить, что их еще больше. Даже предлагают считать, что бессимптомников до 90%», - привел он.

Об этом свидетельствуют данные по анализу присутствия антител у той части населения, которая не болела.

«И их надо срочно начать выявлять и в России, ведь именно от них во многом зависит дальнейшее распространение инфекции и его остановка», - заключил эксперт.

По мнению микробиолога, самоизоляция может помочь стабилизировать ситуацию, так как максимальный инкубационный период составляет 14 дней. Также Нетесов предположил, насколько ситуация в Москве близка к пику.

«Если в день прибавляется больше 300 новых больных, и ежедневная прибавка этого числа не уменьшается, то мы еще далеко от пика», - цитирует его слова «Известия».

Ранее такое же мнение выразил президент России Владимир Путин и премьер Михаил Мишустин, сказав, что «пик эпидемии еще не пройден» и «угроза сохраняется».

Самый вероятный сценарий развития эпидемии в России, по версии специалиста, схож с США, так как мы повторяем многие ошибки.

«А пример надо было брать с Кореи», - отметил он.

Таким образом, чтобы остановить развитие эпидемии в стране, необходимо, во-первых, продолжать карантин, во-вторых расширить выявление инфицированных лиц, в том числе «бессимптомников», и начать тестирование на наличие иммунитета к коронавирусу.

По данным на 3 апреля, количество зараженных коронавирусом в мире превысило миллион человек. С начала распространения инфекции в России число заболевших составляет 4149 в 78 субъектах. 34 человека умерли.