В Ставропольском крае пресечена деятельность ячейки ИГИЛ*

Сотрудники ФСБ ликвидировали ячейку террористической группировки ИГИЛ*, обнаруженную на территории Ставропольского края. Последователями запрещенной в РФ организации боевиков являлись два человека - житель края и выходец из республики Дагестан.

Как установили сотрудники ФСБ, данные граждане планировали нападение на полицейских, а также совершение терактов в местах массового скопления граждан. В результате оперативно-разыскных мероприятий один из членов банды был задержан в городе Нефтекумск, а второй преступник оказал вооруженное сопротивление, вследствие чего его пришлось нейтрализовать.

На месте происшествия найдены и изъяты предметы и вещества для изготовления самодельного взрывного устройства, оружие и экстремистская литература.

Ранее сегодня сообщалось, что трое участников запрещенной в России террористической организации «Имарат Кавказ»* сотрудники ФСБ задержали в Ханты-Мансийском автономном округе.

ИГИЛ* - террористическая организация, запрещенная на территории РФ