Вулин поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID-19

Министр обороны Республики Сербия Александр Вулин выразил слова благодарности Российской Федерации, которая направила своих военных специалистов в Сербию для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Мы очень благодарны Российской Федерации за ту помощь, которую она оказывает», - сказал Вулин на церемонии встречи российских военных на аэродроме Батайница.

Он подчеркнул, что данное сотрудничество показывает: Сербия никогда не будет одна.

«Президенты Александр Вучич и Владимир Путин действительно подружились, и в этой тяжелой ситуации, когда COVID-19 действительно охватил весь мир, Россия помогает именно Сербии. Полезные ресурсы, которые Россия могла бы использовать у себя дома, она отдала Сербии, чтобы мы могли побороть эту болезнь», - отметил министр обороны Сербской Республики.

Ранее в Республику Сербия вылетели четыре самолета Ил-76 ВКС России Для переброски личного состава и техники планируется выполнить 11 самолето-рейсов военно-транспортной авиации ВКС России, которые доставят в Республику Сербия 87 военнослужащих, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск РХБЗ, специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники.