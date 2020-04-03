Собянин рассказал, почему в столице не стали вводить жесткий пропускной режим

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на этой неделе москвичи ведут себя корректно, поэтому было принято решение пока не вводить жесткий режим самоизоляции.

Он отметил, что власти планировали ввести пропускной режим после того, как в прошлые выходные многие москвичи гуляли и жарили шашлыки в парках, игнорируя режим самоизоляции. Однако на этой неделе ситуация изменилась. Граждане сидят по домам. Собянин заявил, что если жители столицы и дальше продолжат соблюдать рекомендации, то до введения спецпропусков не дойдет.

«Я не вижу пока необходимости введения жесткого пропускного режима», — сказал градоначальник в эфире Первого канала.

Он призвал москвичей и дальше вести себя ответственно и придерживаться режима, поскольку тот этого зависит жизнь и здоровье близких.

По данным на 3 апреля в России общее число заболевших достигло 4149 человек. Из них 2923 — в Москве. Выздоровел 281 человек, умерли — 34.