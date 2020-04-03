Четвертый самолет Ил-76 ВКС РФ с вирусологами вылетел в Сербию

Четвертый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС со специалистами Минобороны России вылетел с аэродрома Чкаловский в Республику Сербия для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

На борту военного транспортника находятся военные медики, специалисты в области вирусологии и эпидемиологии с необходимой техникой и оборудованием.

Самолеты Ил-76 ВКС России доставляют российских военных специалистов на аэродром Батайница, расположенный в 20 километрах северо-западнее Белграда.