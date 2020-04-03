Первый Ил-76 ВКС РФ прибыл в Сербию

Первый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с передовой группой российских военных специалистов и оборудованием для эпидемиологической диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий прибыл на аэродром Батайница.

После уточнения и согласования с сербской стороной районов применения бригады военных медиков и специалистов-вирусологов Минобороны России приступят к выполнению задач по оказанию помощи Республике Сербия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

По поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами России Владимира Путина министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу даны указания о создании авиационной группировки для оперативной доставки помощи Сербской Республике в борьбе с коронавирусом.

Задействованные самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставят в республику восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование.