Собянин: три миллиона москвичей продолжают ходить на работу

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал журналистам о количестве москвичей, соблюдающих карантинный режим. По словам главы города, таких граждан сейчас два миллиона человек. А вот оставшиеся три миллиона жителей продолжают ходить на работу.

Напомним, в Москве по-прежнему функционируют продовольственные магазины, отделения ЖКХ, банки, аптеки и медицинские учреждения. Не ушли на карантин представители органов власти и правоохранительных органов.

«Только 2 миллиона находятся реально в стопроцентных отпусках или на больничных. Таким образом, в Москве соблюден баланс, когда две трети работают, но значительная часть находится на дистанционной работе», - отметил мэр города.

Градоначальник отметил, что три миллиона - это четверть населения города. Получается, что две трети жителей в данный момент находятся в самоизоляции, еще где-то четверть передвигается. Мэр пояснил, что это - вполне нормальный баланс в условиях COVID-19, и его нужно поддерживать дальше.