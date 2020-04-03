Мурашко назвал благоприятным сценарий развития ситуации с COVID-19 в России

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России развивается по благоприятному сценарию. Об этом завил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Мы видим, что введенные в стране меры реально повлияли на поступление больных, на тяжесть больных. Фактически та кривая, которая может развиваться по разным сценариям, сегодня идет по достаточно благоприятному», - сказал глава ведомства.

Мурашко добавил, что пациенты консультируются с высококвалифицированными врачами, тяжелые случаи рассматриваются в федеральных медицинских центрах.

Председатель правительства премьер Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 завил, что пик заболевания еще не пройден.

Об этом же накануне говорил и президент РФ Владимир Путин. В связи с чем нерабочий период был продлен, чтобы обеспечить самоизоляцию граждан. Премьер в свою очередь поручил главам регионов обеспечить полную готовность к приему заразившихся, иметь запас лекарств и медицинский изделий.

По данным на 3 апреля, число заболевших коронавирусной инфекцией с начала ее распространения в России достигло 4149 в 78 субъектах. 34 человека умерли.