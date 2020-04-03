Минкомсвязь и Сбербанк помогут россиянам, застрявшим за рубежом из-за COVID-19

Более четырех тысяч россиян, находящихся за границей, воспользовались специальным сервисом на Едином портале госуслуг. Свыше 900 человек запросили экстренную помощь. С ними оперативно связались специалисты.

Российский премьер Михаил Мишустин поручил Сбербанку выделить необходимые средства, а благотворительный фонд «Память Поколений» обеспечил их перечисление уже более чем 400 гражданам.

27 марта Минкомсвязь России запустила сервис по оказанию помощи россиянам для возвращения на домой из-за границы. Поступившие через портал Госуслуг данные в режиме онлайн передаются в консульские учреждения МИД России.

На портале Госуслуги также запущен раздел с информацией по коронавирусу: симптомами, последними данными по распространению инфекции, необходимыми телефонами и инструкциями.

По данным на 3 апреля в России общее число заболевших достигло 4149 человек. Из них 2923 — в Москве. Выздоровел 281 человек, умерли — 34.