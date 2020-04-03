ЦБ РФ оценил возможный ущерб экономике от месяца карантина

Месяц самоизоляции негативно скажется на экономике. Нерабочий апрель может стоить около 1,5-2% ВВП, заявила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн пресс-конференции.

Она сообщила, что индекс PMI российской сферы услуг уже отражает серьезное влияние ограничительных мер. По словам Набиуллиной, услуги относятся именно к наиболее пострадавшим секторам экономики.

«Опыт других стран показывает, что месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике 1,5-2% годового ВВП. Но совокупный эффект будет зависеть от того - насколько длительными будут ограничительные меры», — отметила глава Центробанка.

Набиуллина добавила, что негативные эффекты, скорее всего, будут сконцентрированы во втором квартале текущего года. По мере смягчения ограничительных мер в России и в мире экономика будет возвращаться к обычному режиму функционирования.

Новый прогноз глава ЦБ РФ пообещала дать к следующему заседанию по ставке, которое состоится 24 апреля.

«Сегодня озвучивать какие-то количественные оценки считаю преждевременным в силу их предварительности и скорости происходящих изменений», — добавила она.

Накануне президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам в связи с распространением коронавируса. В частности, он сообщил о подписании указа, согласно которому нерабочие дни продлеваются до 30 апреля.

Ранее глава счетной палаты Алексей Кудрин не исключил падения ВВП РФ в текущем году до 8%, как в 2009 году. В «умеренном варианте» снижение показателя в 2020 году может составить 3-5%.