Хуснуллин: число обманутых дольщиков в РФ может увеличиться

Из-за ситуации с коронавирусом, число обманутых дольщиков в России может увеличиться в связи с остановкой строек, заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Мы точно совершенно в ручном режиме будем мониторить эту ситуацию. Наверное, количество дольщиков увеличится, но это абсолютно объективно, если посмотреть, например, на дольщиков, которые сегодня зарегистрированы, их порядка 200 тыс. по стране, многие их них это еще результат кризиса 2008 года», - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что пока что нет конкретного решения ситуации, так как неизвестны размер экономических потерь в нынешней ситуации. По словам Хуснуллина, есть три прогноза ситуации и меры поддержки будут приниматься в зависимости от того, какой из сценариев сбудется.

Ранее Хуснуллин заявлял, что число обманутых дольщиков может вырасти из-за перехода на новую систему финансирования строительства. Он отметил, что 3 апреля правительство РФ приняло поправку в закон о долевом строительстве, благодаря которому регионы смогут рассматривать каждый проект индивидуально в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией.

Правительство разработало план мероприятий для поддержки строительной отрасли. В частности, Минстрою поручено разработать проект федерального закона, позволяющий временно не включать строящиеся жилые дома в реестр проблемных в случае несоблюдения застройщиком сроков ввода или задержки передачи жилья дольщикам сроком на 6 месяцев.