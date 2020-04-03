СМИ: американские нефтяники требуют новых санкций против России

Американские нефтяники требуют новых санкций в отношении России и Саудовской Аравии. Они уже начали лоббистскую кампанию по их продвижению.

По данным Financial Times, нефтяники привлекли к разработке и продвижению санкций бывшего министра энергетики США Рика Перри.

Предлагается ввести пошлины на ввозимую в США нефть, блокировать поставки сырья на нефтеперерабатывающий завод Motiva, принадлежащий Saudi Aramco, отменить закон о торговом флоте, запрещающий иностранным судам перевозить грузы внутри США, что сказывается на стоимости американской нефти.

Также нефтяные компании США просят ввести новые санкции против России, а в случае, если Кремль пойдет навстречу Вашингтону — отменить действующие. Нефтяники предполагают, что Россия и Саудовская Аравия якобы могут манипулировать ценами на рынке сырья.

По данным издания, большинство добывающих производств американской сланцевой нефти при ценах ниже 50 долларов за баррель стали нерентабельны.

После развала сделки ОПЕК+ в начале марта произошел обвал нефтяных котировок. Сильнее всего нефть марки Brent дешевела 29 марта - до 21,65 доллара за баррель.

На 13:17 по московскому времени стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent составляет 32,7 доллара за баррель.