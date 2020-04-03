Минпромторг РФ поручил регионам обеспечить беспрепятственный провоз товаров первой необходимости

Министерство промышленности и торговли России поручило региональным властям обеспечить беспрепятственный провоз продуктов и товаров, прежде всего товаров первой необходимости.

«Обеспечить беспрепятственный проезд транспорта, осуществляющего перевозку всех товаров, прежде всего продовольственных товаров и товаров первой необходимости, а также следующего на погрузку указанными товарами», — указали в министерстве.

В условиях распространения коронавируса многие регионы устанавливают собственные требования к пропуску грузового транспорта, что мешает работе торговых операторов, считают в Минпромторге.

Как сообщает РИА Новости, Минпромторг отмечает отказ некоторых субъектов РФ пропускать грузовики, перевозящие сделанные через интернет заказы. В ведомстве напомнили, что дистанционная торговля продовольственными и непродовольственными товарами допускается.

Глава Минпромторга Денис Мантуров также поручил региональным властям организовать производства медицинских масок и обеспечить ими граждан в полном объеме.