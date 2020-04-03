«Пик не пройден»: Мишустин не исключил самого сложного сценария развития пандемии
Мишустин подчеркнул, что власти принимают необходимые усилия в условиях пандемии.
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Пик распространения COVID-19 в России еще не пройден. Нельзя исключать самых сложных сценариев дальнейшего развития событий. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава Кабмина также призвал губернаторов опираться по коронавирусу на мнение Роспотребнадзора.
Накануне президент России Владимир Путин объявил весь апрель в стране нерабочим. Он также заявил, что пик пандемии COVID-19 еще не пройден. Самая серьезная ситуация наблюдается в Москве: в столице заражены уже почти 3 тысячи человек.
Всего в России число инфицированных достигло 4149 в 78 регионах.