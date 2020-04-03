Минпромторг поручил регионам РФ обеспечить население масками

Местные власти в регионах РФ должны организовать работу на территории субъектов по производству гигиенических масок и обеспечить ими население в полном объеме. Поручение об этом дал глава Минпромторга.

«Организовать работу на территории региона по производству и обеспечению населения Российской Федерации гигиеническими масками (повязками)», - говорится поручении министра торговли и промышленности РФ Дениса Мантурова.

Как сообщает РИА Новости, министерство торговли и промышленности РФ также разработало методические разъяснения в части изготовления и реализации гигиенических масок, которые были направлены в регионы ранее.