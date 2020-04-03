Врач назвал «мощнейшее оружие» против коронавируса

Социальное дистанцирование является самой эффективной стратегией и мощнейшим оружием против распространения COVID-19. Об этом заявил главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, директор Международного учебно-методического центра вирусологии человека Медицинского института РУДН Алексей Мазус.

«Самая стратегия эффективная — это социальное дистанцирование, это мощнейшее оружие. Это, безусловно, сокращает количество больных этой болезнью, которая, как мы знаем, в четыре раза заразнее, чем грипп», — отметил Мазус.

Врач считает, что пока не изобретена вакцина от COVID-19, люди должны бояться распространения болезни и сохранять дистанцию, передает РИА Новости.

По статистике университета Джонса Хопкинса, число заболевших коронавирусом в мире превысило миллион человек. На данный момент зафиксировано 1017693 случая инфицирования COVID-19. Погибли 53179 человек, еще 212072 – выздоровели.