Замминистра обороны проинспектировал строительство многофункционального медцентра в Нижнем Новгороде

Заместитель Министра обороны России Тимур Иванов прибыл в Нижний Новгород, где на площадке строительства многофункционального медицинского центра проверил ход выполнения работ, а также в режиме видеоконференцсвязи провел селекторное совещание с представителями Военно-строительного комплекса Минобороны России с других площадок в регионах страны.

Первый многофункциональный медицинский центр в Нижнем Новгороде будет сдан к 20 апреля текущего года. Этот медцентр будет сдан первым из шестнадцати строящихся, и раньше на 10 дней намеченного срока. Также, в период с 10 по 15 апреля в первые восемь центров будет организована поставка и монтаж оборудования и медицинской техники.

Строительство всех шестнадцати медицинских центров ведется с опережением графика, на сегодняшний день на всех объектах строительства завершена заливка фундаментов, осуществляется переход к монтажу зданий.

«В целях обеспечения безопасности военнослужащих и граждан в рекордные сроки нам предстоит выполнить работы по возведению шестнадцати специализированных медицинских центров общей ёмкостью 1600 койко-мест, оснащенных необходимым медицинским оборудованием, которые уже к середине мая будут полностью готовы», - сказал заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов в ходе селекторного совещания.

Строительство многофункциональных медицинских центров ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. Работы ведут специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России с участием инженерных и железнодорожных войск. Определен соответствующий штат и состав медицинского персонала строящихся центров, которые проходят обучение и повышение квалификации в Военно-медицинской академии Минобороны России.

Для будущих центров формируется необходимый запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов. Тимур Иванов подчеркнул, что возведение центров является беспрецедентным по масштабу и срокам, а строительство ведется от Калининграда до Камчатки, и эта задача должна быть выполнена с высоким качеством в установленный срок.