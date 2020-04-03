Карантин с пользой: в РФ создан портал курсов для бесплатного обучения на дому

Представители интернет-отрасли мгновенно отреагировали на продление президентом РФ режима самоизоляции и создали в рунете портал Доступвсем.рф . По задумке создателей, на нем во время карантина смогут бесплатно почерпнуть новые знания как школьники и студенты, так и взрослые.

В электронной базе учебных пособий, которая регулярно обновляется, появятся бесплатные акции и сервисы, используя которые, учащиеся смогут продолжить занятия в виртуальных классах, или заняться самообучением, ознакомившись с лекциями лучших в стране преподавателей. В открытом доступе на портале имеется русская и зарубежная классика, а также современные бестселлеры, курсы по самообразованию и саморазвитию.

Пользователи портала смогут изучить образовательные материалы Российской электронной школы, Московской электронной школы, онлайн-библиотеки издательства «Просвещение», «Яндекс.Учебник», порталы для подготовки к выпускным экзаменам «Решу ЕГЭ» и «Мои достижения», а также ресурс для подготовки к школьным олимпиадам «Олимпиум».

Кроме того, крупнейший российский поисковый ресурс Яндекс с 1 апреля запустил видеоуроки по всей школьной программе для 5-11 классов, а ученики 1- 5 классов с конца марта смогут смотреть видеоуроки от школьных преподавателей. А также дистанционно отрабатывать изученное по русскому и математике.

Также созданы несколько оригинальных он-лайн платформ. Среди них - платформа Skillbox, которая дает бесплатный доступ к ряду лекций по дизайну, разработке и маркетингу. Платформа «Фоксфорд», которая предлагает бесплатный доступ ко всем курсам школьной программы на время карантина. А также платформа «Викиум», на которой собраны игровые тренажеры для развития внимания, памяти и мышления.

Еще один образовательный портал - GeekBrains - открывает бесплатный доступ к курсам по четырем направлениям: программирование, дизайн, управление и маркетинг. В период карантина проходить курсы можно будет бесплатно.

Напомним, вчера в своем обращении к гражданам РФ, президент России Владимир Путин сообщил, что период нерабочих дней в стране продлен до 30 марта. В случае, если ситуация с эпидемией коронавируса начнет улучшаться, данный период может быть сокращен.