Путин поручил организовать допуск беспилотных автомобилей на дороги РФ

Президент России Владимир Путин поручил правительству при участии заинтересованных организаций, представителей бизнеса и научного сообщества организовать поэтапный допуск на российские дороги беспилотных автомобилей. Перечень поручений опубликован на сайте президента.

Отмечается, что тестирование и поэтапный ввод в эксплуатацию беспилотников на российских дорогах следует проводить без присутствия испытателей в салонах машин. Также должно быть предусмотрено их коммерческое использование в регионах страны. Срок исполнения - 31 мая 2020 года.

Также президент поручил провести анализ практики создания и работы специальных подразделений и венчурных фондов госкорпораций в целях финансирования развития высоких технологий.

Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.