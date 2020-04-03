В ЦБ призвали россиян осознанно пользоваться правом на кредитные каникулы

Россиянам следует осознанно пользоваться правом на кредитные каникулы и прибегать к ним только в случае, если действительно нет возможности обслуживать кредит. Об этом в ходе пресс-конференции заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

«Россиянам нужно осознанно пользоваться правом на кредитные каникулы, только если действительно нет возможности обслуживать кредит», — отметила она.

Ранее депутаты Госдумы в третьем и окончательном чтении приняли поправки в закон о ЦБ, разрешающие индивидуальным предпринимателям и владельцам малого или среднего бизнеса воспользоваться кредитными каникулами в связи с финансовыми трудностями из-за пандемии коронавируса и введенных в России мер для его нераспространения.

Так, заемщик может попросить отсрочку в уплате потребительского или ипотечного кредита на шесть месяцев в случае, если его доход за предыдущий месяц упал по сравнению со среднемесячным доходом того же периода за минувший год на 30% и более.